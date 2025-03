Sal Da Vinci: il 6 settembre in Piazza del Plebiscito per festeggiare 40 anni di carriera

Sal Da Vinci annuncia il suo prossimo grande evento: il 6 settembre, si esibirà per la prima volta in uno dei luoghi più simbolici di Napoli, Piazza del Plebiscito, con "STASERA CHE SERA! SPECIAL EDITION".

Dopo il trionfo al Teatro Augusteo con “Stasera… che sera!”, che ha raccolto oltre 40.000 spettatori in sole 24 repliche, Sal Da Vinci annuncia il suo prossimo grande evento: il 6 settembre, si esibirà per la prima volta in uno dei luoghi più simbolici di Napoli, Piazza del Plebiscito, con “STASERA CHE SERA! SPECIAL EDITION”. Questo concerto-evento celebra i suoi oltre 40 anni di carriera e rappresenta un vero e proprio regalo dell’artista alla sua città. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi e rivivere un viaggio emozionale che trascende la musica.

L’evento, che aprirà la stagione dei concerti a Piazza del Plebiscito, è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Le prevendite per i biglietti inizieranno su Ticketone il 18 marzo alle ore 14:00, e saranno disponibili anche nei punti vendita fisici e su Ticketmaster dal 23 marzo alle ore 11:00. Maggiori informazioni su www.vivoconcerti.com.

Sal Da Vinci, con la sua poliedricità di cantante, autore, attore e interprete, ha saputo conquistare il pubblico con ogni sua performance, che diventa un’esperienza unica per chi lo ascolta. Il suo successo, in continua ascesa, premia l’evoluzione artistica di un talento in grado di interpretare l’essenza della cultura musicale italiana, e la sua carriera continua a battere record e a emozionare nuove generazioni di fan.

L’annuncio arriva dopo il grande successo del suo spettacolo teatrale al Teatro Augusteo, dove ha fuso musica, teatro ed emozioni, conquistando il cuore del pubblico. La sua musica ha ottenuto altrettanti successi: il suo ultimo singolo, “Non è vero che sto bene”, ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte di pubblico e critica. Tuttavia, il vero fenomeno degli ultimi mesi è stato “Rossetto e Caffè”, che ha ottenuto oltre 80 milioni di visualizzazioni su YouTube e due dischi di platino. Il brano è stato anche protagonista al 75° Festival di Sanremo, quando i The Kolors lo hanno invitato a esibirsi sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover.

Nato nel 1969 a New York, Sal Da Vinci è cresciuto nel mondo della musica grazie al padre, Mario Da Vinci, e ha intrapreso una carriera che lo ha visto brillare in vari ambiti, dal cinema al teatro, fino alla musica. Ogni suo spettacolo è diventato un successo, conquistando il pubblico e battendo record d’incassi. Nel giugno 2024, “Rossetto e Caffè” ha segnato una nuova tappa del suo percorso, con oltre 120 milioni di streaming e due dischi di platino, consolidando la sua posizione come una delle voci più amate della musica italiana.