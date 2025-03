Scuole riaperte a Pozzuoli: il sindaco Manzoni rassicura sulla sicurezza

Per affrontare l’attuale fase di bradisismo, è stato elaborato un protocollo di intervento insieme alle Forze dell’Ordine

A partire da questa mattina, le scuole di Pozzuoli riapriranno dopo i controlli effettuati nelle varie strutture. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Manzoni tramite i social, precisando che le lezioni resteranno sospese solo nel plesso Diano di via Solfatara, appartenente all’Istituto Comprensivo Marconi Diano. Questa decisione si rende necessaria per consentire lo spostamento degli uffici amministrativi e della presidenza, oltre alla revisione dei percorsi di ingresso e uscita degli studenti. Rimarranno chiuse anche le scuole parificate che non hanno fornito certificazione sull’idoneità statica e sull’assenza di condizioni di inagibilità.

Il sindaco ha inoltre sottolineato che, in seguito alla recente scossa di magnitudo 3.9, sono stati installati rilevatori di CO2 in tutti i plessi indicati dall’Osservatorio Vesuviano. Questi dispositivi monitorano costantemente i livelli di anidride carbonica e attivano un allarme visivo e sonoro in caso di superamento dei limiti di sicurezza.

Per affrontare l’attuale fase di bradisismo, è stato elaborato un protocollo di intervento insieme alle Forze dell’Ordine e all’Ufficio Scolastico Regionale, destinato al personale scolastico e agli studenti. “La nostra vita quotidiana deve continuare in sicurezza. Invitiamo tutti a fare la propria parte e a seguire solo fonti ufficiali per evitare allarmismi”, ha dichiarato Manzoni.

Campi Flegrei: proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici

Le verifiche sulla stabilità degli edifici nei Campi Flegrei continuano senza sosta. Secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, i Vigili del Fuoco hanno finora effettuato 670 controlli, mentre altri 330 sono ancora in attesa di essere completati, per un totale di 1.000 ispezioni.

Dal 13 marzo, nei comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, le ordinanze di sgombero hanno coinvolto 142 nuclei familiari, per un totale di 340 persone. Di queste, 55 sono state ospitate in alberghi convenzionati con la Regione Campania, mentre le altre hanno trovato sistemazione autonoma. Attualmente, 17 persone stanno pernottando nella sede di via Acate, 41 al Palatrincone di Monterusciello e 7 a Bacoli, in Viale Olimpico.