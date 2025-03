Angri, il coraggio del giovane soldato Luigi Solitario: l’eroe della Guerra Spagnola

La memoria di questi uomini è oggi il modo migliore per non dimenticare le atrocità della guerra, ma anche per ricordare il coraggio che può nascere anche nei momenti più bui.

La storia che stiamo per raccontare non è solo un racconto di guerra, ma una testimonianza di coraggio, sacrificio e speranza che, per troppo tempo, è rimasta nascosta nell’oscurità della memoria. Fino a quando un documento inedito della Guerra Civile Spagnola ha finalmente restituito luce un uomo straordinario: il sergente Luigi Solitario di Angri, figlio di Ignoto e Maria Solitario.

La sua figura, sconosciuta ai più, è riemersa grazie alle meticolose ricerche dello storico Orazio Ferrara di Sarno, in collaborazione con il professor Felice Marciano, storico della Valle del Sarno.

In questo articolo vogliamo raccontare la storia di Luigi Solitario, un giovane di Angri che, come sergente Caposquadra esploratore, divenne volontario durante la Guerra Civile Spagnola. Allo stesso modo di tanti altri uomini di valore, si trovò a combattere sotto la guida del generale Domenico Mittica, schierato nel 1° Reggimento Misto delle ‘Frecce Azzurre’. Soprannominato “il vulcano di fuoco” del Mirablanco, Luigi fu protagonista di tre giorni indimenticabili, dal 25 al 28 marzo 1938, nei quali dimostrò una determinazione fuori dal comune.

Era il 1936 quando Luigi Solitario partì per la Spagna, un giovane di Angri, animato da un ardente spirito patriottico e da una determinazione che caratterizzano coloro pronti a lottare per ciò in cui credono. La Guerra Civile Spagnola infuriava tra le forze nazionaliste e il governo della Repubblica Spagnola, e Luigi ne divenne uno dei protagonisti, mettendo in campo atti di coraggio che oggi sembrano appartenere a una leggenda.

Il suo nome, seppur dimenticato per troppi anni, oggi risuona come un inno alla resistenza e alla determinazione indomita di un soldato che, nonostante le avversità, non ha mai smesso di lottare.

Sergente del 1° Reggimento “Frecce Azzurre”, Luigi affrontò il nemico con una forza che sembrava sfidare ogni limite umano. Il Corpo Truppe Volontarie (C.T.V.), originariamente Missione Militare Italiana in Spagna (M.M.I.S.), fu un corpo di spedizione italiano, composto in gran parte da soldati del Regio Esercito e dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, inviato a supporto di Francisco Franco e delle forze nazionaliste spagnole durante il conflitto.

Il 26 marzo 1938, come capo-squadra esploratore, Luigi prese parte a una delle operazioni più difficili e cruente di quel conflitto: l’assalto alla quota 581, un obiettivo strategico che doveva essere conquistato a tutti i costi. La battaglia fu implacabile, il terreno impervio, e il fuoco nemico incessante. Eppure Luigi non si fermò. Con il cuore colmo di determinazione, incitò i suoi compagni e li guidò senza paura, anche quando fu gravemente ferito. La sua forza d’animo e il suo spirito eroico trascesero il dolore fisico, mentre continuava a lottare per la causa.

Solo quando cadde, sotto il fuoco nemico, il 26 marzo 1938, la sua battaglia si concluse. Ma il suo spirito non smise mai di vivere.

A titolo postumo, gli fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare, un riconoscimento che celebra il suo comportamento esemplare e il sacrificio compiuto per il servizio alla patria. La motivazione ufficiale recita: “Capo-squadra esploratore di compagnia avanzata”. Un tributo che oggi riempie il cuore di chiunque conosca la sua storia.

Il 27 aprile dello stesso anno, la città di Angri, il suo paese natale, celebrò solenni funerali in sua memoria. La cerimonia, tenutasi nella Collegiata di San Giovanni Battista, fu particolarmente sentita, con la partecipazione di numerosi cittadini e membri dello Squadrone di Angri, che si impegnarono a fondo nell’organizzare l’evento. Luigi Solitario divenne così un simbolo di eroismo, devozione alla patria e resistenza. La sua memoria non solo venne onorata ad Angri, ma si scolpì nella storia militare italiana.

Questa vicenda, che racconta la lotta di un soldato lontano dalla sua terra, riflette anche le drammatiche fasi della storia europea. Non si trattava solo di un conflitto tra forze opposte, ma di una lotta per ideali che avevano il volto di uomini come Luigi Solitario: persone disposte a sacrificarsi per ciò che credevano giusto.

Oggi, a distanza di 87 anni, la sua storia riemerge. Eppure, con grande dispiacere, scopriamo che nelle lapidi del monumento dedicato ai caduti di piazza Doria, il nome di Luigi Solitario non è mai stato inciso. La ricerca storica e l’analisi dei documenti ci hanno permesso di riscoprire un uomo che, con il suo eroismo, ha scritto una pagina della storia che non meritava di restare sepolta nel passato.

La memoria di Luigi Solitario, oggi come allora, rappresenta un insegnamento per le generazioni future: un invito a non dimenticare mai quei sacrifici che, anche nei momenti più bui della guerra, sono riusciti a illuminare di speranza il cammino delle nostre vite.

La sua storia è scritta nelle cronache dell’epoca, nel diario di Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri italiano e genero del Duce, nelle pagine degli storici come Giorgio Rochat (“Le guerre italiane 1935-1943”) e Lucio Ceva (“Spagna 1936-1939”).

La sua memoria non deve mai svanire, perché, in un mondo segnato dalla guerra, uomini come Luigi Solitario sono le vere luci di speranza che brillano nel buio della storia.

Riproduzione Riservata – © copyright – JeanFranck Parlati

Documentazione originale Archivio JFP