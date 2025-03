Campania: la scossa del 13 marzo rivisitata a magnitudo 4.6, il terremoto più forte in 40 anni

L’Ingv-Osservatorio Vesuviano ha rivisto al rialzo la magnitudo della scossa di terremoto che ha colpito i Campi Flegrei alle 1:25 del 13 marzo scorso. Inizialmente classificata come di magnitudo 4.4, è stata ricalcolata a 4.6, risultando la scossa più potente registrata in Campania negli ultimi 40 anni. La modifica è emersa dalla consueta revisione settimanale effettuata dall’Ingv. L’epicentro del terremoto è stato localizzato lungo il lungomare di via Napoli, al confine tra Napoli e Pozzuoli. «Ogni settimana – spiega Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano Ingv – il nostro laboratorio analizza gli eventi sismici e, per quanto riguarda questa scossa, il valore è stato modificato perché l’approfondimento ha tenuto conto della durata del terremoto, che giustifica l’aumento della magnitudo a 4.6».

La scossa, aggiunge Di Vito, «è senza dubbio la più forte da quando è stata installata la rete strumentale nei Campi Flegrei, che è attiva da almeno 40 anni». La differenza tra la rilevazione immediata e quella definitiva «si verifica frequentemente», sottolinea Di Vito, «durante la revisione settimanale. Per ogni scossa, abbiamo un servizio in sala che fornisce subito la magnitudo, ma poi si effettua una revisione più accurata e dettagliata. I risultati della revisione vengono pubblicati ogni settimana nei nostri bollettini». Per quanto riguarda la scossa del 13 marzo, la differenza di 0.2 gradi nella magnitudo non altera la mappa dell’accelerazione del suolo, che rimane quasi pari a 1 g nella zona dell’epicentro e decresce rapidamente nelle aree circostanti.