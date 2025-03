Elezioni provinciali Salerno, Aliberti riunisce il centrodestra: incontro a Scafati il 26 marzo

In vista delle elezioni del 6 aprile per la Presidenza della Provincia di Salerno, Pasquale Aliberti, Presidente provinciale di Forza Italia, Sindaco di Scafati e capogruppo in consiglio provinciale di FI, Noi Moderati e Lega, ha organizzato un incontro per mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 17:30 nell’Aula Consiliare del Comune di Scafati. L’evento vedrà la partecipazione di consiglieri comunali, sindaci e assessori, oltre al candidato Presidente Giuseppe Rinaldi.

Aliberti ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento elettorale, invitando alla compattezza del centrodestra: “Ora è il momento di unire le forze, mettendo da parte diverbi e incomprensioni, per dare alla Provincia di Salerno una svolta concreta. L’obiettivo è costruire un’alternativa dopo oltre dieci anni di gestione che non ha risposto adeguatamente alle esigenze dei comuni.”

L’incontro sarà anche un’occasione per avviare il dialogo in vista delle elezioni regionali in Campania, coinvolgendo amministratori di FI, del centrodestra e del civismo moderato vicino alla coalizione.