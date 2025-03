Incidente a Castellabate: auto finisce in cunetta, feriti due conducenti

Per cause ancora da accertare, una Renault Megane guidata da un 20enne e una Peugeot condotta da un 63enne si sono scontrate violentemente.

Attimi di paura questa mattina lungo la Via del Mare, a Castellabate, dove si è verificato un violento incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una Renault Megane guidata da un 20enne e una Peugeot condotta da un 63enne si sono scontrate violentemente. A seguito dell’impatto, la Peugeot è finita in una cunetta.

Entrambi i conducenti, residenti a Montecorice, hanno riportato ferite e sono stati soccorsi dal personale del 118, che dopo le prime cure sul posto li ha trasportati all’ospedale di Vallo della Lucania.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per la messa in sicurezza dell’area, mentre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Per la rimozione dei veicoli è intervenuto il Soccorso Stradale Rega.