Napoli: 7 giovani morti in 18 mesi, tra vittime innocenti e morti nella guerra di Camorra

In un anno e mezzo, sette giovani hanno perso la vita a Napoli, vittime di violenza, con tre casi di omicidi di persone innocenti e quattro legati alla guerra di camorra tra le giovani leve. Tutti i morti avevano meno di 20 anni, tranne Emanuele Durante, ucciso sabato scorso, che aveva appena compiuto 20 anni.

Il primo caso risale ad agosto 2023, con Giovan Battista Cutolo, ucciso in piazza Municipio durante un litigio per una moto parcheggiata male. Nel mese di marzo, Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo di Pianura, è stato ucciso in una lite a Mergellina tra bande rivali per un’incomprensione legata a una scarpa sporcata. A novembre dello stesso anno, Santo Romano, un calciatore 19enne di Sant’Anastasia, è stato ucciso per lo stesso motivo, con l’assassino che era un minorenne amico dell’omicida di Maimone.

Ad agosto, un altro omicidio ha sconvolto la città: Gennaro Ramondino, 19 anni, è stato ucciso e dato alle fiamme tra Pianura e Marano, un’esecuzione legata a una faida di camorra. A fine ottobre, Emanuele Tufano, 15 anni, è morto durante un inseguimento tra bande, ucciso a Porta al Corso Umberto, mentre Arcangelo Correra, 18 anni, è stato assassinato il 9 novembre in via dei Tribunali durante un gioco mortale con il suo amico Renato Caiafa.

La settimana scorsa, Emanuele Durante, appena 20 anni, è stato ucciso davanti agli occhi della fidanzata in via Santa Teresa degli Scalzi. Inoltre, negli ultimi 18 mesi, circa una dozzina di minorenni sono stati feriti in agguati legati alla camorra.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha commentato questo crescente fenomeno, osservando che sempre più giovani sono coinvolti in crimini, diventando anche capi di organizzazioni criminali. Padre Antonio Loffredo ha parlato della necessità di lavorare sulle nuove generazioni sin dai primi anni di vita per prevenire queste tragedie e ha criticato l’immobilismo delle istituzioni nel rispondere alle esigenze dei giovani.