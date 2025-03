Ritardi frequenti sui treni, uno su tre arriva in ritardo. Ecco i dati sulle Frecce Trenitalia e i treni Italo

Secondo uno studio di Altroconsumo, circa un terzo dei treni ad alta velocità in Italia arriva in ritardo. Nel dettaglio, il 30% dei treni Frecciarossa di Trenitalia e il 26% dei treni Italo registrano ritardi, con alcune tratte particolarmente problematiche. Ad esempio, sulla linea Salerno-Torino Porta Nuova, oltre la metà dei treni è in ritardo, mentre altre tratte, come Milano-Roma Termini, vedono un ritardo del 30%, con un’alta percentuale di treni che accumulano oltre 5 minuti di ritardo.

L’indagine, che ha monitorato 45 giorni consecutivi tra il 19 dicembre 2024 e il 1° febbraio 2025, ha analizzato solo i treni ad alta velocità e i collegamenti diretti, escludendo i servizi regionali. Le tratte monitorate includevano Frecciarossa, Italo, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity.

Per Trenitalia, i risultati sono preoccupanti. Per esempio, sulla tratta Salerno-Torino Porta Nuova, il 65% dei treni è arrivato in ritardo. Anche i treni Frecciargento, che percorrono sia linee ad alta velocità che tradizionali, presentano ritardi nel 41% dei casi. Altre tratte, come Bari-Roma Termini e Roma-Bari, hanno visto percentuali ancora più alte, con il 95% e l’80% dei treni in ritardo rispettivamente.

Per i treni Italo, la situazione è leggermente migliore: uno su quattro arriva in ritardo, ma in generale risultano più puntuali di Frecciarossa nell’80% dei casi, soprattutto sulle tratte Napoli-Roma Termini.

Nonostante la frequenza dei ritardi, attualmente solo i treni con ritardi superiori a 30 minuti sono eleggibili per un rimborso. Tuttavia, per molti passeggeri che affrontano ritardi inferiori a tale soglia, non è previsto alcun risarcimento. L’indagine suggerisce che abbassando la soglia di rimborso a 15 minuti, il numero di treni risarciti aumenterebbe significativamente, offrendo più indennizzi ai passeggeri.