Sant’Antonio Abate, Palatenda Comunale pronto per le attività scolastiche e sportive

Con grande soddisfazione, oggi il sindaco di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale ha annunciato un importante aggiornamento riguardo ai lavori di ristrutturazione del Palatenda Comunale, una struttura fondamentale per la comunità. Dopo mesi di interventi mirati, il Palatenda è ora prossimo a tornare pienamente fruibile, pronto ad ospitare sia le attività scolastiche che le molteplici opportunità sportive destinate ai nostri giovani atleti.

Un passo decisivo è stato l’installazione del nuovo parquet, che offre una superficie ideale per la pratica sportiva, insieme alla collocazione dei canestri di ultima generazione, che contribuiranno a garantire prestazioni di alto livello. Inoltre, la copertura della struttura è stata completata, mettendo così in sicurezza l’intero impianto, che si presenta moderno, funzionale e sicuro.

Tuttavia, il sindaco ha sottolineato che resta ancora una grande sfida da affrontare: l’adattamento del Palatenda per ospitare le gare della Bioverde Pallacanestro Antoniana, che militano in una categoria superiore. Infatti, per garantire che la squadra possa disputare le partite in casa, è necessario un adeguamento strutturale che permetta di ottenere una capienza di 250 posti a sedere.

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha incontrato il presidente della società per discutere insieme le soluzioni possibili per raggiungere questo obiettivo. Il lavoro di squadra tra Amministrazione, società, atleti e tecnici si sta concentrando su come trovare la soluzione più efficace per soddisfare questa esigenza.

In particolare, è stato annunciato un investimento di 100.000 euro per l’acquisto degli spalti necessari. Questa spesa verrà inserita nelle prossime variazioni di bilancio, e rappresenta un passo concreto verso il raggiungimento dell’obiettivo.

Il sindaco ha concluso con un messaggio di determinazione: “Un passo alla volta, con la consapevolezza che su questo ultimo obiettivo ci lavoreremo insieme, fino alla fine, per il migliore risultato!”