“SereNata a Napoli”: Serena Rossi omaggia la sua città con uno spettacolo tra musica, parole ed emozioni

Si chiama “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole” ed è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi, un grande omaggio alla sua città. A partire dal 22 marzo, dal Teatro Colosseo di Torino, l’artista porterà lo spettacolo in giro per l’Italia fino a settembre. “È un atto d’amore, uno spettacolo pieno di sentimento, dedicato alla mia città che è una sirena. È Partenope che si è lasciata morire d’amore, non corrisposta da Ulisse. Con questo pretesto, inizia un viaggio musicale per cercare di svegliare questa sirena e ricordarle che non vale mai la pena morire, né per amore né per guerra, né per Ulisse”, spiega Serena Rossi.

Lo spettacolo racconta Napoli attraverso i suoi momenti storici, le sue bellezze, i sentimenti dei napoletani e il loro modo di vivere le emozioni. “Avevo da tempo il desiderio di tornare a teatro con le mie radici, ma in un modo diverso”, aggiunge l’artista. In scena, Serena Rossi è accompagnata da un’orchestra di sei elementi, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, che ha riarrangiato i brani napoletani in chiave moderna, mantenendo intatta la tradizione. Sullo sfondo scorrono immagini storiche di Napoli, tratte dall’archivio Luce, che raccontano la città di un tempo e le sue ferite.

Lo spettacolo, che ha già registrato il tutto esaurito a Torino, Roma, Firenze, Napoli, Bologna e Milano, vedrà nuove date in location estive come Spoleto e il Teatro Romano di Verona, concludendosi il 13 settembre. Serena Rossi confessa di essere emozionata all’idea di esibirsi nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, dove lo spettacolo sarà ancora più suggestivo, con il Vesuvio sullo sfondo.

In parallelo, Serena Rossi è protagonista anche al cinema, interpretando la Regina Cattiva nel live-action di Biancaneve, un ruolo che l’ha spaventata ma che l’ha anche entusiasmata, come racconta lei stessa: “Più le sfide sono difficili, più mi divertono e mi gratificano. Non vedo l’ora di vincerle”.