Furti d’auto in Italia in aumento: le regioni più colpite e i modelli più rubati

Il fenomeno dei furti d’auto in Italia è in continua crescita, con un incremento del 7% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Le vetture più targettizzate dai ladri sono principalmente utilitarie e SUV, rubate sia per il traffico di pezzi di ricambio nel mercato nero che per l’esportazione illegale verso Paesi esteri.

Le regioni più colpite da questo crimine sono Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia, con un’incidenza maggiore nelle grandi città. I metodi di furto includono dispositivi elettronici per neutralizzare i sistemi di sicurezza e il trasferimento delle auto in officine clandestine, dove vengono smontate per rivendere i pezzi.

Tra il 2013 e il 2023, circa 1,55 milioni di auto sono state rubate in Italia, ma solo 609.000 sono state recuperate, mentre quasi 940.000 sono finite nel mercato nero o sono state esportate illegalmente in Europa dell’Est, Africa e Medio Oriente.

Nel 2024, sono stati registrati 131.679 furti di auto. Tra i modelli più rubati, la Fiat Panda è ancora la regina della classifica, seguita dalla Fiat 500 e Fiat Punto. Anche i SUV sono sempre più nel mirino dei ladri, con modelli come Toyota RAV4 e Fiat 500X ai primi posti.

Le cinque regioni più colpite concentrano l’83% dei furti nazionali, con alcune città particolarmente vulnerabili come Napoli, Roma, Bari e Milano. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare il fenomeno, il mercato nero continua a essere una grave minaccia per la sicurezza nel Paese.