Il Campania Teatro Festival 2025 porta il cinema nel Fiordo di Furore

Furore, con il suo incantevole fiordo, diventerà un palcoscenico straordinario per il Campania Teatro Festival 2025. La celebre manifestazione culturale ha scelto il suggestivo fiordo come una delle sue location d’eccezione, utilizzandolo per il progetto “Tributo a Nannarella”, ideato e curato dall’Associazione Arnia Tetris.

Questo evento, dedicato alla leggendaria Anna Magnani, avrà una formula innovativa: il Fiordo di Furore sarà trasformato in un’arena cinematografica immersiva, dove cortometraggi, film e opere di arte visiva verranno proiettati direttamente sulla parete naturale del fiordo. Un’esperienza visiva unica, che esalta la bellezza naturale del territorio senza alterarla, ma anzi valorizzandola in modo straordinario.

L’inclusione del Fiordo di Furore nel circuito del Campania Teatro Festival 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per promuovere culturalmente e turisticamente questa località costiera, inserendola in un contesto artistico di respiro nazionale e internazionale. Questa scelta dimostra l’impegno degli organizzatori nel trasformare luoghi di eccezionale valore paesaggistico in scenari d’arte, dove natura e cultura si fondono in eventi emozionanti e indimenticabili.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla visione strategica del Comune di Furore, che ha accolto con entusiasmo il progetto, supportandolo attivamente. L’amministrazione comunale si conferma così un punto di riferimento per il turismo culturale, contribuendo a rafforzare la posizione di Furore come destinazione di cultura diffusa.

Questo progetto arricchisce ulteriormente l’offerta del piccolo borgo, incastonato nel cuore della Costiera Amalfitana, e rappresenta un perfetto esempio di come arte, storia e paesaggio possano unirsi per offrire un’esperienza senza pari. Furore si conferma così una meta imperdibile, un luogo da scoprire e vivere attraverso il linguaggio universale dell’arte.