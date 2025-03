Mercato S. Severino: ritardi nei lavori di ampliamento dell’ISIS “Publio Virgilio Marone”

Nonostante l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento e completamento dell’ISIS “Publio Virgilio Marone” di Mercato S. Severino nel settembre 2023, ad oggi i lavori non sono ancora iniziati. Il progetto, finanziato con fondi del PNRR per circa 6 milioni di euro, comprende la realizzazione di nuove aule, laboratori e una palestra, ma il cronoprogramma è stato superato e si rischia di perdere il finanziamento, con la consegna prevista per marzo 2026.

Il sindaco Antonio Somma ha espresso preoccupazione per i ritardi, evidenziando che solo recentemente, dopo interlocuzioni con la Provincia, è stato comunicato che entro dieci giorni inizieranno i lavori per realizzare una strada di accesso necessaria per i terreni adiacenti. Successivamente, si potrà procedere con gli interventi al liceo. Somma ha sottolineato come i ritardi rispetto al cronoprogramma non siano tranquillizzanti, soprattutto alla luce degli sforzi compiuti per ottenere i fondi europei. Il Comune continuerà a monitorare la situazione, con la speranza di recuperare il tempo perduto.