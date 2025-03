L'annuncio è stato dato dal consigliere comunale Rocco Vecchione, che ha espresso soddisfazione per la scelta della città come punto di partenza dell'iniziativa.

Il 20 marzo 2025, si terrà a Nocera Inferiore la prima tappa del progetto “A tu per tu con i prodotti tipici campani”, presso l’Istituto Comprensivo “Massimo Li Pira”. L’annuncio è stato dato dal consigliere comunale Rocco Vecchione, che ha espresso soddisfazione per la scelta della città come punto di partenza dell’iniziativa.

“Siamo orgogliosi che la Regione Campania abbia individuato Nocera Inferiore come prima tappa di questo progetto”, ha dichiarato Vecchione. “Ringrazio l’assessore regionale Caputo, il sindaco De Maio e l’assessore Fortino per il loro impegno nel valorizzare i nostri prodotti, in collaborazione con il Terzo e Quinto Istituto Comprensivo, l’Istituto Alberghiero e le mense scolastiche. Questo è anche un modo per rispondere a chi racconta il nostro territorio in maniera superficiale. Le Istituzioni e le Scuole sono fondamentali per lo sviluppo sociale della nostra città.”

Il progetto mira ad accrescere la conoscenza e il consumo dei prodotti biologici e di qualità dell’agroalimentare campano, rivolgendosi principalmente ai bambini delle scuole primarie. In questa fase, esperti accompagneranno i bambini nelle scuole di tutta la Campania, utilizzando un fumetto ad hoc per coinvolgerli nella scoperta dei prodotti tipici regionali. Tra i protagonisti dell’iniziativa ci sarà la Melannurca Campana IGP, una delle eccellenze agroalimentari campane, che sarà distribuita ai partecipanti.

Giuseppe Giaccio, presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La Regione Campania si impegna a far conoscere i nostri prodotti di qualità. La Melannurca Campana IGP sarà un simbolo di questo progetto, portando il gusto e la tradizione della nostra terra direttamente nelle mani dei bambini.”

Il Dirigente Scolastico Raffaella Capuano ha commentato con entusiasmo: “Essere la prima scuola della Regione coinvolta in questo progetto è un grande onore e una preziosa opportunità per i nostri studenti. Educare i bambini a una corretta alimentazione è fondamentale per il loro futuro e per quello dell’intera comunità.”