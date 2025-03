Nocera Superiore, nuova viabilità per via Fiumarello: il piano traffico in vigore dal 21 marzo

Cambia la viabilità a Nocera Superiore: da venerdì 21 marzo 2025 entrerà in vigore un nuovo dispositivo che modificherà il traffico su via Fiumarello, con l’inversione del senso unico di marcia.

L’ordinanza, firmata dal comandante della polizia municipale Paolo Prudente, permetterà ai veicoli provenienti da via Giovanni XXIII di svoltare non solo a destra in direzione Taverne, ma anche a sinistra verso via Spagnuolo e lo stadio comunale Karol Wojtyla.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha sottolineato l’importanza di questa modifica: “Si tratta di un intervento che migliorerà il collegamento per i residenti delle frazioni Croce Malloni e zona Peep, facilitando il raggiungimento della frazione Pecorari e l’accesso a via Monte del Vesuvio, un’arteria strategica della città. In questo modo sarà possibile anche ridurre il traffico su viale Croce”.

Il nuovo piano viabilità mira quindi a rendere la circolazione più fluida e funzionale, rispondendo alle esigenze della cittadinanza.