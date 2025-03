Rapina a mano armata all’Avvocato Hilarry Sedu: caos in pieno giorno

Attimi di paura questa mattina a Napoli per l’Avvocato Hilarry Sedu, vittima di una rapina a mano armata mentre si trovava in auto nel traffico cittadino. L’episodio è avvenuto intorno alle 8:10, in un momento di traffico intenso, quando l’avvocato è stato affiancato da due malviventi a bordo di uno scooter Honda SH.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Sedu, i due uomini – entrambi bianchi e con accento napoletano – gli hanno puntato contro una pistola calibro 9×21, costringendolo a consegnare tutto ciò che aveva nelle tasche. Dopo aver preso il bottino, i rapinatori si sono dileguati rapidamente, lasciando il legale sotto shock.

L’episodio ha suscitato l’indignazione dell’avvocato, che ha espresso la sua frustrazione in un duro commento: “Il prossimo che sento accostare la parola sicurezza all’immigrazione, gli sputo in faccia”, sottolineando come i responsabili della rapina non fossero stranieri, ma italiani.

L’ennesimo episodio di criminalità avvenuto a Napoli riaccende il dibattito sulla sicurezza in città e sulla necessità di misure più efficaci per contrastare il fenomeno delle rapine.