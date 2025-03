Roccapiemonte, Luisa Trezza accusa: “Alberi sani abbattuti, è inciviltà e illegalità”

Luisa Trezza, consigliera comunale di minoranza, ha denunciato pubblicamente un episodio di abbattimento di alberi sani a Roccapiemonte. “Il 20 marzo 2025, giorno dell’Equinozio di Primavera, celebrato in tutto il mondo con riti e tradizioni, anche a Roccapiemonte avremmo voluto festeggiare la primavera, ma invece siamo stati testimoni di una vera e propria strage di alberi innocenti”, ha dichiarato Trezza.

L’incidente è avvenuto in piazza Gaetano Polichetti, nella frazione Casali, dove sono stati abbattuti alberi sani, tra cui una magnolia trentennale e due tigli di pari età, lasciando solo monconi di tronco. Trezza ha sottolineato come questo atto, che non ha ricevuto alcuna autorizzazione dall’ufficio comunale competente, rappresenti una violazione della legge, che proibisce il taglio di alberi sani. “Non è una mia opinione, ma una violazione della legge”, ha dichiarato la consigliera.

Inoltre, Trezza ha denunciato che la piazza è stata data in adozione a un consigliere comunale, che ha anche provveduto a mettere una targa in ricordo dei lavori. “Gli alberi tagliati non torneranno più, e la legna ricavata è sparita nel nulla. Questo è un atto di inciviltà e illegalità che non deve passare inosservato”, ha affermato.

La consigliera ha chiesto un intervento immediato per ripristinare la legalità, includendo la ripiantumazione degli alberi abbattuti e delle scuse pubbliche alla collettività per il danno subito. “Solo così potremo davvero festeggiare la primavera, il risveglio della natura, ma soprattutto il risveglio delle coscienze”, ha concluso Luisa Trezza.