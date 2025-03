Salerno. La disperazione di Maria: “A 65 anni non so più come sopravvivere”

Maria, 65 anni, vive in provincia di Salerno con il compagno e ha deciso di raccontare la sua storia, una delle tante che rappresentano la difficoltà di molti anziani italiani a far fronte alle spese quotidiane con pensioni minime e lavori precari.

“Sono talmente disperata da pensare anche di prostituirmi”, scrive in una mail inviata a Fanpage, per poi aggiungere amaramente: “Ma dove vado, a 65 anni!”. Lei non può lavorare a causa di problemi fisici, mentre il marito legge contatori dell’acqua per una cooperativa con un contratto precario: 4 mesi di lavoro, 2 di stop. Durante i periodi senza occupazione, l’unico sostegno economico è una Naspi di soli 280 euro. Maria aveva richiesto l’Assegno di Inclusione, ma la domanda è stata respinta.

Nel tentativo di sopravvivere, la coppia si è rivolta ai servizi sociali per aiuti alimentari, riuscendo a malapena a pagare l’affitto. “Ora restiamo con 150 euro fino al 10 aprile. Non voglio fare nulla di illegale, ma come si fa?”, si chiede Maria. Una testimonianza drammatica che accende i riflettori sulle difficoltà degli anziani italiani, sempre più spesso costretti a scegliere tra la dignità e la sopravvivenza.