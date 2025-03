Scafati, incendio in un deposito di una fabbrica in via Bonifica: fumo nero invade la zona

Un vasto incendio è divampato nelle ultime ore a Scafati, in via Bonifica, all’interno del deposito di una fabbrica. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, ma le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha invaso tutta l’area circostante, destando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per evitare che l’incendio si propaghi ulteriormente. Presenti anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Intanto, l’aria nella zona è diventata irrespirabile, e molti cittadini si sono chiusi in casa per precauzione. Non si hanno ancora notizie di feriti o di danni ad altre strutture vicine. Seguono aggiornamenti.