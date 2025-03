UniCredit e Confagricoltura Campania lanciano “Skills for Transition” per la formazione green delle aziende agricole

UniCredit, in collaborazione con Confagricoltura Campania, promuove “Skills for Transition”, un programma formativo innovativo pensato per sviluppare competenze “green” e supportare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio. L’iniziativa fa parte di un ampio accordo tra le due realtà, che mira a fornire alle aziende agricole le competenze necessarie per affrontare i cambiamenti imposti dalla sostenibilità e dall’uso efficiente delle risorse.

Questo programma si inserisce all’interno di un più vasto piano di attività congiunte che include servizi consulenziali, iniziative creditizie e progetti innovativi legati all’agritech, per migliorare la sostenibilità e la competitività delle aziende agricole in un’ottica ESG. L’obiettivo è sostenere le filiere agricole nell’adottare soluzioni più green, contribuendo allo sviluppo di un’economia più sostenibile.

Skills for Transition si propone di rispondere alla crescente domanda di competenze necessarie a fronteggiare la transizione ecologica, formando lavoratori e aziende per cogliere le opportunità della transizione verde. Il programma, completamente gratuito e interamente finanziato da UniCredit, è rivolto in particolare ai dipendenti di aziende agricole, clienti e non clienti, con un focus sui settori più colpiti dalla transizione ecologica.

Grazie alla sua struttura digitale, il programma offre ai partecipanti la possibilità di seguire i corsi online in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, garantendo flessibilità e accessibilità. L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per le aziende, che potranno formare dipendenti qualificati riducendo i costi di formazione e migliorando la produttività, e per i lavoratori, che potranno sviluppare competenze vitali per il futuro del mercato del lavoro.