Allarme truffa SPID: attenzione al messaggio di rinnovo, rischio furto di identità

Una nuova truffa digitale sta prendendo piede in Italia, sfruttando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per ingannare gli utenti e sottrarre loro dati sensibili. Il raggiro parte con un messaggio che avvisa della scadenza dello SPID, invitando a rinnovarlo attraverso un link fraudolento.

Come funziona la truffa del doppio SPID

I malintenzionati riescono a creare una seconda identità digitale sfruttando i dati personali delle vittime, spesso ottenuti attraverso documenti sottratti o contraffatti. In questo modo, possono accedere a informazioni riservate come il cassetto fiscale, i conti bancari e le dichiarazioni fiscali, fino a modificare le coordinate bancarie per ricevere pagamenti indebiti.

Il problema più grande è che la truffa può passare inosservata per molto tempo. Le vittime si accorgono del furto solo quando notano transazioni sospette o addebiti fiscali non autorizzati. In alcuni casi, i truffatori sono persino riusciti a richiedere prestiti a nome degli ignari cittadini.

Come proteggersi

Sebbene il sistema SPID in sé non presenti falle strutturali, la sicurezza dipende dall’attenzione degli utenti. Per evitare di cadere nella trappola:

Non cliccare su link sospetti ricevuti via SMS o email.

Controllare regolarmente gli accessi al proprio SPID.

Attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) per una maggiore sicurezza.

Cambiare immediatamente la password in caso di attività anomala.

Prestare attenzione a questi dettagli può fare la differenza tra un account sicuro e il rischio di subire un furto d’identità con conseguenze potenzialmente devastanti.