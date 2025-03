Il prof più amato dai social fa coming out: “Nessuno è sbagliato”

Con queste parole, Vincenzo Schettini, il professore noto per il suo canale “La fisica che ci piace”, ha scelto di fare coming out

“Nessuno di noi è sbagliato, ognuno di noi è. Questa è la bellezza dell’unicità di ciascuno”. Con queste parole, Vincenzo Schettini, il professore noto per il suo canale “La fisica che ci piace”, ha scelto di fare coming out sui social, condividendo un messaggio profondo sull’accettazione di sé.

Nel suo intervento, Schettini sottolinea l’importanza di amare se stessi, il proprio corpo e la propria unicità. “Siamo belli, siamo unici”, afferma con forza. Tuttavia, riconosce le difficoltà che questo percorso può comportare, soprattutto per le persone omosessuali. “Accettarsi è più complesso per chi è omosessuale rispetto a chi è eterosessuale – spiega – perché viviamo in un mondo dove un ragazzo e una ragazza che si baciano per strada passano inosservati”.

Portando un esempio dalla sua quotidianità scolastica, racconta: “Al mattino, vedo gli studenti fuori da scuola. È una scena classica: un ragazzo che bacia una ragazza. Una cosa normale da vedere. In teoria, dovrebbe esserlo anche per due ragazzi, due maschi, ma io non lo vedo”.

Con queste parole, il professore evidenzia quanto sia ancora lunga la strada per una piena normalizzazione delle relazioni omosessuali nella società italiana, anche tra i più giovani. “Anche il conflitto con i miei genitori mi è servito”, conclude, sottolineando come il percorso di accettazione passi anche attraverso le difficoltà.