Scafati. Lavori in Via Bonifica: Aliberti garantisce il massimo impegno

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato nuove misure per velocizzare i lavori su via Bonifica, arteria strategica per la viabilità cittadina. Per accelerare la riapertura della strada, l’amministrazione ha disposto l’impiego di una doppia squadra di operai e il proseguimento dei lavori anche il sabato.

Riapertura imminente, ma serve ancora pazienza

“Con queste modalità – ha spiegato il sindaco – il cantiere procederà più rapidamente e, mantenendo questi ritmi ancora per la prossima settimana, riusciremo presto a riaprire la strada.” Tuttavia, la riapertura prevista per domenica è stata rinviata a causa delle condizioni del terreno, ancora troppo fresco dopo la posa delle tubazioni. “Sarebbe pericoloso far passare le auto sulla traccia, da quanto ci riferiscono i tecnici,” ha aggiunto Aliberti, chiedendo ai cittadini ancora un po’ di pazienza.

L’impegno per alleviare il traffico cittadino

L’amministrazione comunale è consapevole dei disagi causati dalla chiusura di via Bonifica, che ha intensificato il traffico nelle strade limitrofe, soprattutto in via Buccino e via Martiri d’Ungheria. “Abbiamo chiesto il massimo sforzo per concludere i lavori il prima possibile, proprio per alleggerire l’ingorgo all’ingresso della città,” ha ribadito il sindaco.

Con l’accelerazione del cantiere, l’obiettivo è garantire una rapida riapertura della strada, restituendo ai cittadini una viabilità più scorrevole e sicura.