G20Spiagge: A Sorrento il Primo Appuntamento Nazionale sul Futuro delle Coste Italiane

Nei principali comuni marini italiani, le risorse per la salvaguardia del territorio costiero sono sempre più consistenti e innovative. L’obiettivo è garantire una gestione sostenibile delle coste, preservando un ecosistema marino fondamentale per la qualità dell’accoglienza turistica. In questo contesto, il G20Spiagge, il network che rappresenta le città marine italiane, terrà il suo primo grande evento nazionale del 2025 a Sorrento, il 28 e 29 marzo.

I sindaci e gli assessori dei Comuni del G20Spiagge, tra cui Alghero, Sorrento, Riccione, Taormina, e Vieste, si confronteranno su temi cruciali come l’erosione delle coste, la gestione dei rifiuti e la protezione degli ecosistemi marini. Il 29 marzo, l’evento pubblico intitolato “I Comuni del G20Spiagge: tavola rotonda sulle sfide ambientali delle destinazioni costiere” sarà un’importante occasione per discutere di soluzioni concrete per le sfide ambientali che affrontano le coste italiane.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, annuncia che durante l’incontro verrà creato un gruppo di lavoro nazionale sulla sostenibilità ambientale, con l’intento di sviluppare e replicare progetti innovativi per tutte le città costiere. L’incontro rappresenta un’opportunità unica di collaborazione tra le amministrazioni locali, il cui impegno nella tutela dell’ambiente è fondamentale per il futuro delle nostre coste e per il turismo che esse attirano.