Nuova area di accoglienza a Napoli per emergenze legate al bradisismo

La Regione Campania ha recentemente inaugurato una nuova area di accoglienza a Napoli, situata in via Terracina 220, di fronte all’ospedale San Paolo. Questa struttura è stata progettata per offrire supporto alla popolazione in caso di eventi legati al bradisismo, un fenomeno che interessa i Campi Flegrei. La tendostruttura, di 180 metri quadri, è stata realizzata dalla Protezione Civile regionale e include un presidio sanitario gestito dall’ASL Napoli 1 Centro.

Caratteristiche e Capacità della Struttura

L’area di accoglienza, parte della mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, può ospitare fino a 50 persone. La Protezione Civile ha impiegato 30 unità del personale di Sma Campania per l’installazione. La tendostruttura è dotata di copertura impermeabile, pavimentazione in legno rivestito, sistema di riscaldamento e gruppo elettrogeno per garantire l’energia elettrica. Inoltre, è presente una torre-faro per la visibilità notturna.

Servizi Offerti

Il Comune di Napoli ha ricevuto dalla Protezione Civile 50 lettini con relativi accessori, tra cui reti, materassi, lenzuola, coperte, cuscini e federe. L’area è attrezzata con un punto di prima accoglienza sanitaria, comprendente due ambulatori e un’ambulanza, grazie alla vicinanza all’ospedale San Paolo. Inoltre, un servizio “baby care” è disponibile per i più piccoli, con passeggini, cullette e alimenti per neonati. Non mancano le necessità per gli animali domestici: ciotole e cibo per cani e gatti sono a disposizione per garantire il benessere di tutti i membri della famiglia.

Gestione della Struttura

A differenza delle aree di attesa, questa struttura è pensata per offrire ospitalità temporanea anche durante la notte. La gestione sarà affidata al Comune di Napoli, che seguirà le disposizioni del piano di protezione civile, assicurando un supporto tempestivo e adeguato in caso di emergenze.