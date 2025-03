Salerno. “I Giovani e lo Sport”: incontro con Gianluca Di Marzio al Liceo Scientifico Francesco Severi

Un evento dedicato agli studenti, che avrà come ospite d'eccezione Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport, noto per il suo contributo all'informazione calcistica italiana.

Lo sport come strumento di crescita, scuola di vita e palestra di valori: questi i temi centrali dell’incontro “I giovani e lo sport”, in programma martedì 25 marzo alle 10 presso il Liceo Scientifico Francesco Severi di Salerno. Un evento dedicato agli studenti, che avrà come ospite d’eccezione Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport, noto per il suo contributo all’informazione calcistica italiana.

Durante l’incontro, Di Marzio condividerà aneddoti, esperienze e consigli sulla sua carriera e sul mondo del giornalismo sportivo, offrendo agli studenti un’opportunità unica di conoscere da vicino le dinamiche del calcio professionistico e comprendere l’importanza dello sport nella crescita individuale. Il dibattito sarà introdotto dal consigliere regionale Andrea Volpe e dalla dirigente scolastica Barbara Figliolia, che sottolineerà l’importanza di iniziative educative come questa.

L’incontro, che vedrà anche la partecipazione di Don Roberto Faccenda, sarà interattivo, con spazio per domande e confronti diretti con il giornalista, per stimolare riflessioni su valori come impegno, passione, lealtà e rispetto delle regole.