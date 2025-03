Scafati: il sindaco Aliberti sospende le autorizzazioni per le antenne di telefonia mobile

Con l’ordinanza n. 12 del 24 marzo 2025, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha deciso di sospendere per 12 mesi il rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio comunale. Il provvedimento blocca anche tutte le attività già in corso relative alla realizzazione e attivazione di nuove antenne.

Le motivazioni della decisione

La decisione è stata presa in risposta alle richieste dei cittadini e per motivi di ordine pubblico. Il sindaco ha dichiarato che la sospensione permetterà di attendere l’approvazione di un nuovo regolamento comunale, attualmente in discussione nelle commissioni, alla luce della legge Gasparri e delle verifiche condotte da enti competenti come ASL e ARPA sui possibili effetti dell’inquinamento elettromagnetico sulla popolazione.

Un provvedimento in difesa della comunità

Aliberti ha sottolineato che la sua decisione è stata presa nell’esclusivo interesse degli scafatesi, assumendosi ogni responsabilità della scelta e auspicando che il provvedimento non venga strumentalizzato.

La sospensione delle autorizzazioni per le antenne di telefonia mobile è un tema che tocca molte comunità italiane, dove il dibattito sugli effetti delle onde elettromagnetiche è ancora aperto. Nel frattempo, a Scafati si attende l’evoluzione del regolamento comunale per stabilire nuovi criteri sull’installazione di queste infrastrutture.