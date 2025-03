Angri e l’Annunziata di Jacopo Cestaro: un capolavoro tra storia e arte (video)

La data del 1764 in basso a destra, periodo in cui si completavano i lavori in San Giovanni, si rifaceva il Palazzo Doria, si ultimava la costruzione della Confraternita di Santa Margherita.

di Giuseppe Pio Troisi

Il 25 marzo la Chiesa cattolica e quella ortodossa celebrano l’Annunciazione del Signore, ovvero l’annuncio del concepimento di Gesù fatto a sua madre Maria dall’arcangelo Gabriele. Nella Storia dell’arte questo evento è stato rappresentato in molteplici modi, tanto da essere uno dei soggetti più noti nei musei mondiali. Per quanto concerne le dediche di una chiesa, l’Annunziata dà il titolo a quasi 500 luoghi di culto in Italia; ad essa è poi indissolubilmente legata la pia attività di ricevere ed accogliere i proietti, come l’Annunziata di Napoli, con la tristemente famosa “Ruota degli esposti” o quella di Firenze con l’annesso Spedale degli Innocenti.

L’ANNUNZIATA DI ANGRI

Anche Angri ha mostrato da sempre un’attenzione alla Vergine Annunziata, dedicando ad essa una piccola cappella, detta “dell’Annunziatella”, sostituita poi dalla Chiesa della SS. Annunziata.

Questa chiesa, edificata dal Conte Giovanni Zurolo con cerimonia solenne del 24 luglio 1436 ha dominato per secoli l’immensa prata o platea (quella che modernamente chiameremmo piazza), fungendo al contempo da scenografia e quinta di un immenso palco, attorniata dal convento domenicano e dagli agrumeti e tigli, prima che l’urbanizzazione selvaggia degli anni ’60 la soffocasse tra gli alti palazzi della lottizzazione incontrollata.

La chiesa, a navata unica con una facciata monumentale di stile vanvitelliano, è stata oggetto nel corso dei secoli di rimaneggiamenti e interventi anche radicali che l’hanno certamente modificata rispetto alle sue origini.

Quella che vediamo oggi è il frutto dell’ultima grande ristrutturazione di metà ‘700 che investì questa come altri luoghi di culto della zona. Il periodo dal 1730 al 1790 fu infatti molto fecondo per la Storia del Meridione, quando nuovi fermenti politici, culturali e artistici investirono capillarmente anche le zone più recondite del Regno.

Testimonianza di quanto asserito sono le tele o le statue lignee che possiamo ammirare ancora oggi, segno di una disponibilità finanziaria tutt’altro che bassa e di ottimi livelli artistici delle singole maestranze che operarono.

Ma tornando alla nostra chiesa dell’Annunziata, attualmente retta da Don Antonio Mancuso, quel fermento artistico trova piena e ampia espressione nelle tele del transetto ma soprattutto nella bellissima tela dell’Altare Maggiore dedicata per l’appunto all’Annunziata. Per essa siamo fortunati poiché riporta la firma in basso a destra e l’anno di realizzazione. Autore fu Jacopo Cestaro, pittore nato a Bagnoli Irpino, allora possedimento dei Doria che oltre ad essere Principi d’Angri e Duchi di Eboli, assommavano vari titoli tra cui quelli di Signori di Montella e Bagnoli Irpino.

Questo dato può certamente spiegare la presenza di Cestaro ad Angri, in mancanza di registri o note che possano dirci di più della sua permanenza nel nostro territorio. Sappiamo anche che lo stesso pittore fu allievo del Solimena, di cui pure Angri si vanta di avere una tela dedicata a Santa Rosa nella Collegiata di San Giovanni Battista.

ANALISI DELL’OPERA

L’opera di Cestaro risente degli influssi del Solimena e dell’epoca, anticipando quasi le scenografie neoclassiche con le colonne e i pavimenti romani sul fondo della composizione, e l’Arcangelo assiso su una vaporosa nuvola mentre indica col suo braccio destro la Colomba, segno dello Spirito Santo, e porge con la sinistra il giglio, simbolo della Verginità di Maria.

Ed essa, interrotta dalla sua lettura, sembra accettare la Volontà di Dio tenendo lo sguardo basso, segno di umiltà, e le mani incrociate sul petto, avvolta in un pesante panneggio della veste, quasi un taffettà di seta con l’aspetto lucido e voluminoso.

A questo improvviso annuncio fanno da spettatori e comparse anche gli innumerevoli putti mentre osservando la scena ci invitano ad esserne spettatori, come il putto in basso a sinistra con il drappeggio rosso che ci indica Maria.

Completano la scenografia altri elementi della vita quotidiana, come una brocca d’acqua sollevata da un putto di spalle e il cestino con un paio di forbici e degli scampoli di stoffa, simbolo anch’essi, delle occupazioni di una donna semplice, quale era la Madonna, tutto mentre un chiaro bagliore illumina l’intera scena da sinistra.

La grande tela di Cestaro, che realizzò anche un’altra con medesimo soggetto oggi conservata ad Altamura (BA), riporta la data del 1764 in basso a destra, periodo in cui si completavano i lavori in San Giovanni, si rifaceva il Palazzo Doria, si ultimava la costruzione della Confraternita di Santa Margherita.

Un’epoca di grandissimo fermento, in cui la funzione principale di tali capolavori era l’educazione del popolo, spesso relegato a vivere in luoghi angusti e che poteva almeno in chiesa, partecipando alla vita religiosa e civile (all’epoca i due piani coincidevano), osservare e sognare il Bello.

