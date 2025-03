Nocera Inferiore, furto di piantine: delusione per i Volontari dell’Associazione “Per le persone e per la Comunità”

Dopo aver piantato con cura margherite e ciclamini nell’aiuola spartitraffico tra via Marconi e via Vico, i volontari si sono ritrovati, già il giorno successivo, con le piante sparite.

Un’amara sorpresa ha colpito i volontari dell’associazione “Per le persone e per la comunità” di Nocera Inferiore. Dopo aver piantato con cura margherite e ciclamini nell’aiuola spartitraffico tra via Marconi e via Vico, i volontari si sono ritrovati, già il giorno successivo, con le piante sparite. Le piantine erano state sistemate sabato scorso, ma domenica mattina erano già state estirpate, come riportato da “Il Mattino“.

“Che cosa spiacevole”, ha commentato Pasquale Magro, referente dell’associazione. “La fame di verde in città è tale che qualcuno non trova di meglio che estirpare le piante in fiore. Ho visto sparire le margherite che avevamo piantato nella notte. Non è un fatto eclatante, ma è sicuramente una cosa molto spiacevole per i volontari che lavorano senza chiedere nulla in cambio, solo per amore della città e per portare bellezza e decoro.”

Nonostante il furto, l’associazione ha deciso di non arrendersi. “Oggi pomeriggio si ripianta”, ha dichiarato Magro, pronto a ripetere l’impegno per la comunità. Il gesto ha suscitato indignazione e solidarietà: numerosi cittadini si sono offerti di contribuire all’acquisto delle nuove piantine.

L’aiuola, situata in una delle zone più trafficate di Nocera Inferiore, era diventata un angolo di verde grazie all’impegno dei volontari, che già in passato avevano realizzato iniziative originali come l’albero di Natale composto da caschetti da lavoro, per sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.