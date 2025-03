Scafati: proseguono le operazioni di pulizia e decespugliamento

Scafati continua a essere oggetto di interventi di manutenzione e decoro urbano. Nella giornata odierna, le squadre comunali sono state impegnate nelle operazioni di pulizia e decespugliamento in diverse zone della città, sia nel centro che nelle periferie.

A darne notizia è il sindaco Pasquale Aliberti, che ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali l’elenco delle strade interessate: via Zara, via Leonardo Da Vinci, via Montegrappa, via Chiesa Madre e via Duca d’Aosta.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di cura del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza e vivibilità per i cittadini. L’amministrazione comunale conferma così il suo impegno per il miglioramento del decoro urbano, rispondendo alle esigenze della comunità.