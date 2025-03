Tragedia sul lavoro a Sant’Antonio Abate: operaio di Gragnano muore in un incidente

L’incidente è avvenuto tra le 19 e le 20 per cause ancora da accertare, mentre l’uomo stava operando su un macchinario dell’area.

Un’altra tragedia sul lavoro si è consumata nella serata di ieri a Sant’Antonio Abate. N.S., operaio 50enne originario di Gragnano, ha perso la vita mentre era in servizio presso l’isola ecologica di via Casoni Marna. L’incidente è avvenuto tra le 19 e le 20 per cause ancora da accertare, mentre l’uomo stava operando su un macchinario dell’area.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i familiari, sconvolti dal dolore. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso e le telecamere di videosorveglianza potrebbero fornire elementi utili per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

La vittima lascia una moglie e due figli, una famiglia distrutta da un’altra morte sul lavoro che si aggiunge a una lunga lista di tragedie simili.