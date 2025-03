Sant’Antonio Abate: Sequestrate aree e denunciati 5 soggetti per reati ambientali

Nell’ambito delle operazioni coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, diretta dal Procuratore Nunzio Fragliasso, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la direzione del Comandante Rea, ha sequestrato questa mattina tre attività nel comune di Sant’Antonio Abate per reati ambientali, con particolare riferimento alla gestione e stoccaggio illecito di rifiuti.

In totale, sono stati sequestrati 4.000 metri quadrati su 5 aree. La prima attività riguardava una ditta di vendita di parti di autoveicoli che, priva di autorizzazioni, operava come autodemolitore in tre aree separate. Il sequestro ha riguardato il capannone principale, un’area scoperta non pavimentata, e un altro capannone con rifiuti provenienti dallo smontaggio delle auto. Inoltre, è stata sequestrata un’officina abusiva.

Le acque di piazzale, contaminate da oli e percolamento delle auto, venivano scaricate senza depurazione sulla strada pubblica, finendo nei terreni coltivati circostanti e nel canale Marna, affluente del fiume Sarno.

Il secondo caso ha riguardato una tappezzeria per auto, sequestrata per violazione delle normative sulle emissioni atmosferiche e gestione dei rifiuti. Il terzo sequestro ha interessato un’altra area, sempre per stoccaggio illecito di rifiuti.

Questa operazione ha portato alla denuncia di 5 soggetti e alla messa sotto sequestro di 5 aree.