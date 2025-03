Avvocati e Benessere: Nocera Inferiore protagonista dell’iniziativa con il Policlinico Gemelli

La Cassa Forense, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, ha lanciato un’importante iniziativa nazionale con 10 appuntamenti itineranti in tutta Italia, dedicati alla salute degli avvocati.

La Cassa Forense, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, ha lanciato un’importante iniziativa nazionale con 10 appuntamenti itineranti in tutta Italia, dedicati alla salute degli avvocati. Il progetto sottolinea l’importanza della prevenzione e della cura della propria salute, seguendo il motto “mens sana in corpore sano”, e si propone di sensibilizzare gli avvocati sull’equilibrio tra benessere fisico e mentale. Adottare uno stile di vita sano non solo migliora la qualità della vita, ma contribuisce anche a incrementare l’efficacia professionale.

Durante ogni tappa del tour, gli avvocati possono usufruire gratuitamente di un check-up completo sui principali fattori di rischio cardiovascolare, curato dal team del Policlinico Gemelli. Il check-up prevede:

Intervista iniziale: Un colloquio incentrato su abitudini di vita come fumo, alcol, dieta, esercizio fisico e qualità del sonno.

Misurazioni dirette: Controllo di colesterolo, glicemia e pressione sanguigna, parametri fondamentali per la salute cardiovascolare e la longevità.

Misurazioni antropometriche: Analisi della circonferenza vita, fianchi e polpaccio per determinare la composizione corporea, con particolare attenzione alla massa magra e grassa.

Iniziative come quella del 25 marzo sono cruciali per promuovere la prevenzione e la corretta gestione del benessere. Dopo gli eventi già realizzati a Cosenza, Treviso, Firenze e Pescara, il prossimo incontro si terrà il 25 marzo presso l’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, dalle 9:30 alle 17:30, e rappresenta l’unica tappa in Campania. L’incontro ha visto un’adesione straordinaria con 240 legali, il numero massimo di partecipanti previsto.