Ciclo Club Angri: 40 anni di storia, auguri con mostra e pedalata! (video)

E ‘stata inaugurata ieri sera presso Palazzo Doria una straordinaria mostra che celebra i 40 anni di attività del Ciclo Club Angri, offrendo ai cittadini e visitatori un’opportunità di rivivere i momenti più significativi della lunga storia che ha saputo attrarre negli anni numerosi appassionati di ciclismo. Attraverso fotografie, trofei e divise storiche, i visitatori sono accompagnati in un viaggio emozionante che racconta la passione e la dedizione che hanno contraddistinto il gruppo.

Il legame tra il Ciclo Club Angri e la comunità locale è profondo che si intrecciano con la storia del territorio, creando ricordi legati a eventi e protagonisti che hanno segnato il cammino del Club.

Durante l’inaugurazione della mostra, il presidente storico Pasquale De Rosa ha ricordato ai nostri microfoni un capitolo di passione e impegno che rimarrà nel cuore di Angri, i tanti ricordi, le emozioni, le risate le mangiate per amici e soci che non ci sono più.

Un’associazione nata per il puro amore della bicicletta non è semplice gestirla nel corso di questi40 anni, questa squadra è cresciuta grazie all’arrivo di tanti amici che hanno contribuito a dare lustro alla nostra realtà: “abbiamo attraversato l’Italia portando il nome della città di Angri in giro dal nord al sud, dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanarre al Reno, ottenendo successi e piazzamenti di prestigio di grande valore per questa nostra creatura. Abbiamo vissuto momenti che rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che hanno contribuito a scrivere questa lunga storia fatta di chilometri, pedalate, mangiate e tante risate, è la storia della Pedalata Ecologica “Benvenuta Primavera” nasce nato il 18 maggio 1982, una manifestazione che ha trasmesso emozioni e momenti indimenticabili, conclude il presidente Pasquale De Rosa.

L’appuntamento per la Pedalata Ecologica “Benvenuta Primavera” è fissato per domenica 30 marzo, con partenza da Piazza Doria alle ore 9:30 e arrivo in Villa Comunale intorno alle 11:30 in caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a domenica 6 aprile 2025, ricordiamo che la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Qui l’ intervista al Presidente Pasquale De Rosa