Crolla soffitto alla scuola “Calcedonia” di Salerno: l’ira del M5S, “evitata una possibile tragedia”

Attimi di paura ieri pomeriggio all’Istituto Comprensivo “Calcedonia” di Salerno, dove un pezzo di soffitto si è staccato, precipitando nel corridoio.

Fortunatamente, gli studenti avevano già lasciato la scuola, evitando così una tragedia. A denunciare l’accaduto è stato il Movimento Cinque Stelle: “Questo ennesimo episodio evidenzia il gravissimo stato di abbandono delle scuole nella nostra città.

Il personale scolastico, accortosi del crollo, ha prontamente avvertito le autorità competenti come scrive il portale d’informazione Salerno Today.

A causa dei necessari controlli di sicurezza, un intero piano dell’edificio è stato dichiarato inagibile. Non possiamo continuare in questo modo: le scuole di Salerno sono in condizioni disastrose, e il rischio per studenti, insegnanti e personale è inaccettabile. Ogni giorno in cui vengono rinviati gli interventi di manutenzione, aumenta il pericolo per l’incolumità dei nostri figli.”

La portavoce del M5S, Claudia Pecoraro, ha aggiunto: “Non possiamo tollerare che episodi come questo continuino a verificarsi. La sicurezza delle scuole deve essere una priorità assoluta. È urgente attivare un piano di monitoraggio e manutenzione straordinaria per tutte le scuole di Salerno. Non possiamo aspettare che si verifichi una tragedia. Le istituzioni locali devono assumersi le proprie responsabilità e garantire condizioni sicure per la comunità scolastica.

Il Movimento Cinque Stelle si farà portavoce di questa battaglia in sede istituzionale affinché la sicurezza delle scuole diventi una vera priorità, non solo uno slogan.”