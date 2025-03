Nocera Superiore. JYSK apre un nuovo store: disponibili posti di lavoro

JYSK, la rinomata catena danese di articoli per la casa e il giardino, sta per aprire un nuovo negozio in Campania e lancia nuove opportunità di lavoro.

JYSK, la rinomata catena danese di articoli per la casa e il giardino, sta per aprire un nuovo negozio in Campania e lancia nuove opportunità di lavoro. Il 11 aprile, sarà inaugurato il sesto punto vendita della regione, situato a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. In concomitanza con questa apertura, anche i negozi di L’Aquila e Olbia apriranno i battenti, portando il totale degli store italiani da 99 a 102 in un solo giorno. Oltre a proporre una vasta gamma di articoli in perfetto stile scandinavo, il nuovo store di Nocera Superiore avvierà anche una campagna di assunzioni.

Per celebrare l’apertura, in via Firenze 73, è stata organizzata una vendita straordinaria che si terrà fino al 16 aprile, con sconti fino al 75% su oltre duemila articoli di arredamento per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto. I primi clienti che visiteranno il negozio il giorno dell’inaugurazione, a partire dalle ore 10:00, avranno diritto a uno sconto extra del 10%.

Il negozio di Nocera Superiore è stato progettato seguendo il nuovo Store Concept 3.0, una progettazione innovativa che caratterizza tutti i nuovi punti vendita JYSK a livello internazionale. Questo layout moderno rende l’esperienza di acquisto ancora più fluida, facilitando la navigazione tra le varie proposte in stile scandinavo.

JYSK ha attualmente oltre 100 posizioni aperte in tutta Italia, con ampie possibilità di crescita in un ambiente dinamico e internazionale, dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono valori condivisi. Per l’apertura di Nocera, sono ricercati Sales Assistant per garantire l’ordine nel negozio, ottimizzare le vendite e offrire un’esperienza di acquisto eccellente. Chi è interessato può candidarsi facilmente visitando la sezione “Lavora con Noi” sul sito JYSK. In Campania, le selezioni sono aperte anche per i punti vendita di Benevento e Castellammare di Stabia.

JYSK è conosciuto come “la risposta danese a Ikea” e offre una vasta gamma di articoli per arredare la casa, con soluzioni moderne e funzionali. Dalla camera da letto al soggiorno, passando per il bagno e il giardino, ogni negozio JYSK è un punto di riferimento per chi cerca arredi di qualità a prezzi competitivi. Inoltre, l’assortimento include complementi d’arredo come biancheria, tendaggi, tappeti, articoli casalinghi e prodotti per bambini, per creare ambienti confortevoli, organizzati e accoglienti.