Pompei. Avviata la demolizione di un edificio abusivo dopo 19 anni

Dopo diciannove anni dalla sentenza di condanna definitiva, il Comune ha avviato la procedura per la demolizione di un manufatto abusivo in via Arpaia.

A Pompei, una lunga vicenda urbanistica sembra finalmente giungere a una conclusione concreta. Dopo diciannove anni dalla sentenza di condanna definitiva, il Comune ha avviato la procedura per la demolizione di un manufatto abusivo in via Arpaia, un intervento atteso da tempo e sollecitato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. Con una recente determinazione, il settore tecnico dell’amministrazione ha disposto un’anticipazione di 51.498 euro per il progetto, sommandosi ai 66.739 euro già previsti, per un totale di oltre 118mila euro, finanziati dal fondo rotativo per le demolizioni, istituito dal decreto-legge 269/2003 e gestito dalla Cassa depositi e prestiti.

Questa operazione non rappresenta solo una semplice demolizione edilizia, ma segna l’attuazione di un principio giuridico fondamentale: la certezza del diritto e la tutela dell’assetto urbanistico. In una città come Pompei, che ogni giorno accoglie migliaia di turisti e studiosi da tutto il mondo, il messaggio che emerge è chiaro: anche al di fuori del circuito archeologico, ogni spazio deve essere rispettato e tutelato, come riporta “Metropolis“.

La demolizione dell’edificio abusivo dopo quasi vent’anni è, dunque, un atto simbolico che ribadisce la volontà dell’amministrazione di riprendere il controllo del territorio e di contrastare ogni forma di illegalità. Parallelamente, il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori in un’area vicina al Parco archeologico, per verificare la legittimità dei titoli edilizi relativi a un nuovo cantiere. Sebbene non siano state accertate irregolarità, il provvedimento rientra in una strategia di controllo preventivo su tutte le attività edilizie nelle zone sensibili, soprattutto quelle adiacenti agli Scavi, patrimonio dell’umanità tutelato dall’UNESCO.

Queste due azioni, seppur diverse, raccontano una strategia in atto: Pompei non intende più voltarsi dall’altra parte. L’amministrazione comunale punta a rafforzare il controllo del territorio, garantire l’applicazione della legge e preservare l’identità urbanistica della città. Con l’intervento esecutivo in arrivo, il Comune completerà ora tutte le formalità previste e procederà con gli ultimi adempimenti tecnici.