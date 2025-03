Addio a Richard Chamberlain: il Fascino Infinito di ‘Padre Ralph’ in ‘Uccelli di Rovo’ vola verso le stelle

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di Richard Chamberlain, l’attore che, con il ruolo indimenticabile di Padre Ralph de Bricassart in Uccelli di Rovo, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di milioni di spettatori.

A 90 anni, l’icona della televisione è deceduta a Waimanalo, nelle Hawaii, a causa di complicazioni post-ictus, lasciando un vuoto che difficilmente sarà colmato.

Una vita di passione e tormento

Chamberlain, nato il 31 marzo 1934 a Beverly Hills, divenne celebre per aver interpretato il prete irlandese diviso tra il giuramento di castità e il potente amore per una donna, un personaggio che ha catturato l’immaginazione degli anni ’80.

Uccelli di Rovo, miniserie epocale tratta dal romanzo di Colleen McCullough, consacrò Chamberlain come una figura leggendaria della televisione.

La storia d’amore impossibile tra il sacerdote e Maggie Cleary (interpretata da Rachel Ward) toccò corde profonde nel pubblico, tanto da conquistare 13 milioni di spettatori in Italia e portare l’attore a vincere un Golden Globe, nonché una nomination agli Emmy.

Ruoli leggendari

La MGM mise sotto contratto il giovane Chamberlain nei primi anni ’60 e gli assegnò il ruolo del dottor Kildare, basato sulla popolare serie di film che aveva avuto come protagonista Lew Ayres. Richard aveva solo 27 anni, “Dr. Kildare” andò in onda dal 1961 al 1966. Stando a quanto riporta il New York Times, pare che in quel periodo ricevesse 12mila lettere al giorno dai suoi ammiratori.

Ha recitato pure in diversi film per il cinema: è stato l’avventuriero Allan Quatermain nei film Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985) e gli avventurieri della città perduta (1987), con l’esordiente Sharon Stone, quindi Aramis ne il ritorno dei tre moschettieri (1989). E ancora Giacomo Casanova ne il Veneziano, vita e amori di Giacomo Casanova (1987) con Faye Dunaway, Ornella Muti, Hanna Schygulla e Sylvia Kristel.

Dagli anni novanta in poi, ancora tanta televisione e partecipazioni speciali come in ‘Hustle – i signori della truffa’ e in ‘Desperate Housewives’ e ‘Troppo ricca: la vita segreta di Doris Duke’ del 1999, in cui ha recitato con Lauren Bacall.

Un uomo, un’icona

Chamberlain, con il suo aspetto affascinante e il suo magnetismo, ha sempre incarnato l’ideale dell’uomo carismatico e tormentato. Ma dietro il volto elegante e le performance da rubacuori, si celava una vita segnata dalla discrezione e dalla lotta per l’accettazione di sé.

Solo a 68 anni, dopo una carriera da sex symbol, Chamberlain trovò il coraggio di fare coming out, rivelando la sua omosessualità in modo ufficiale, prima attraverso un’intervista, poi con la sua autobiografia Shattered Love.

A lungo, l’attore aveva vissuto con il peso del segreto, timoroso delle conseguenze che avrebbe potuto subire in un’America degli anni ’40 e ’50 che non accettava la diversità.

Un amore che non conosce fine

Il compagno di una vita, Martin Rabbett, lo ricorda con parole piene di affetto e dolcezza: “Il nostro amato Richard è ora con gli angeli”, ha scritto in una nota, parlando della perdita di un uomo che aveva saputo toccare il cuore di tutti. “L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura.”

Richard Chamberlain lascia dietro di sé una scia di emozioni, di ruoli leggendari e di un’eredità che vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato e ammirato. Il suo nome rimarrà, insieme al suo leggendario Padre Ralph, un simbolo di passione, tormento e redenzione.