Fisciano, furti al cimitero: scompare anche un portafiori

A Fisciano, i defunti vengono “derubati”, ma non certo di oggetti di valore. La denuncia arriva da una cittadina che, recatasi al cimitero di via Macchione per visitare la tomba del padre, ha fatto un’amara scoperta: alcuni semplici oggetti lasciati in memoria del caro estinto erano spariti.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano nella Valle dell’Irno e in provincia di Salerno, dove i ladri non si fanno scrupoli nemmeno nei luoghi sacri. Questa volta, il bottino è stato davvero misero: un portafiori di plastica, una paletta e alcune bottiglie. Eppure, il gesto ha lasciato un senso di amarezza profonda, come riportato da “La Città“.

«Oggi la tristezza e lo sconforto mi hanno colpito come una sberla in pieno volto – ha scritto la donna – mentre cercavo solo di fare visita a mio padre, l’uomo speciale della mia vita». Un episodio che, ancora una volta, solleva indignazione e sconcerto per la mancanza di rispetto nei confronti di chi si reca al cimitero per ricordare i propri cari.