Giffoni Valle Piana. Coppia precipita in una cappella del cimitero per il cedimento di una grata

Momenti di paura questa mattina al cimitero di Giffoni Valle Piana, dove una coppia di 65enni è rimasta coinvolta in una brutta disavventura. I due, in visita ai propri cari defunti, sono improvvisamente precipitati all’interno di una cappella a causa del cedimento di una grata metallica, nota come “bocca di lupo”.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. I coniugi, feriti ma non in pericolo di vita, hanno allertato il 118, che è giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. L’operazione di recupero è stata delicata, con i pompieri che si sono calati nello scavo per mettere in sicurezza la coppia e riportarla in superficie.

Dopo il salvataggio, i due sono stati affidati alle cure dei sanitari per le prime medicazioni. L’episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza all’interno del cimitero e potrebbe portare a verifiche strutturali per prevenire simili incidenti.