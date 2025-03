Intensificati i controlli dei Carabinieri nella movida partenopea, alcol test, sanzioni e denunce al Vomero e zona baretti di Chiaia

I controlli proseguiranno per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella movida napoletana.

Nel weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli sulla movida partenopea, nonostante l’allerta meteo e la pioggia.

I quartieri coinvolti sono stati ancora una volta il Vomero e la zona dei baretti di Chiaia, con un focus particolare sugli alcol test e sulle irregolarità nei locali.

Durante le operazioni, i militari hanno effettuato controlli capillari, identificando 231 giovani e controllando 81 veicoli, con il sequestro di 10 scooter e l’applicazione di 41 sanzioni per violazioni al codice della strada.

È stata adottata una politica di tolleranza zero verso i parcheggiatori abusivi, con sei persone denunciate e già sottoposte a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane).

Un episodio significativo si è verificato in un locale di via Nazario Sauro, dove i Carabinieri hanno denunciato l’amministratore e il gestore per aver violato i limiti di capienza.

Il locale, infatti, ospitava 322 persone a fronte di una capacità massima di 130. Fortunatamente, il deflusso della folla è avvenuto senza problemi di ordine pubblico.

Denuncia anche per il socio di un noto ristorante di via Crispi, dove è stata scoperta una manomissione del contatore elettrico, che impediva la corretta misurazione dei consumi per la fatturazione.

Inoltre, altri cinque esercizi commerciali sono stati controllati e sono state emesse 12 prescrizioni per irregolarità.

Nel Vomero, infine, i Carabinieri hanno segnalato cinque giovani per detenzione di modiche quantità di droga e hanno denunciato un 44enne trovato in possesso di attrezzi da scasso. Un 43enne, infine, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

I controlli proseguiranno per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella movida napoletana.