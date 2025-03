Lavori infiniti sulla Galleria Monte Pergola: AVS porta il caso in Parlamento

Sarà presentata un’interrogazione parlamentare sui lavori nella Galleria Monte Pergola e, più in generale, sugli interventi di messa in sicurezza del Raccordo Avellino-Salerno.

Sarà presentata un’interrogazione parlamentare sui lavori nella Galleria Monte Pergola e, più in generale, sugli interventi di messa in sicurezza del Raccordo Avellino-Salerno. Ad annunciarlo è l’onorevole Franco Mari di Alleanza Verdi Sinistra (AVS), durante la sua visita a Montoro, dove ha partecipato alla raccolta firme per chiedere un’accelerazione sui cantieri.

La Galleria Monte Pergola è un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra nord e sud della Penisola, ma i lavori, avviati nel 2017, procedono a rilento, trasformandola in un passaggio pericoloso per gli automobilisti. AVS punta a raccogliere firme per chiedere tempi certi e maggiore trasparenza nelle procedure di appalto.

Mari: “Servono risposte concrete”

Durante l’incontro, Mari ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento cittadino:

“Siamo qui per raccogliere firme e promuovere un’iniziativa nata dal territorio. Continueremo a lavorare per ottenere chiarimenti sui lavori e garantire sicurezza e sviluppo alla zona”.

Non solo raccolta firme: a breve sarà istituito un circolo AVS a Montoro, per mantenere alta l’attenzione sul tema.

Galdieri (AVS): “Un cantiere senza fine”

Alfredo Galdieri, esponente locale di AVS, ha denunciato lo stallo del cantiere, paragonandolo a una “tela di Penelope”:

“Dal 2017 si susseguono promesse di messa in sicurezza e ampliamenti, ma l’opera sembra non arrivare mai a conclusione. I cittadini hanno diritto a sapere quando i lavori saranno completati e con quali fondi”.

De Simone: “Un raccordo insicuro”

L’onorevole Andrea De Simone ha evidenziato il rischio per gli utenti della strada:

“Il raccordo collega due capoluoghi e numerosi comuni, ma negli anni ha causato incidenti mortali. Servono interventi strutturali, non soluzioni tampone”.

CGIL: “Tutelare i lavoratori e la sicurezza degli automobilisti”

Italia D’Acierno, della CGIL, ha posto l’accento sulle condizioni dei lavoratori impegnati nei cantieri:

“Abbiamo segnalato più volte alla Prefettura i problemi di sicurezza e le incertezze occupazionali legate al cambio di appalto. Non possiamo accettare che i lavoratori siano a rischio, così come gli automobilisti che percorrono questa infrastruttura ogni giorno”.

La battaglia per la sicurezza della Galleria Monte Pergola e del Raccordo Avellino-Salerno entra ora in Parlamento, con l’obiettivo di ottenere risposte chiare sui tempi di completamento e sulle risorse necessarie per garantire un’infrastruttura finalmente sicura e funzionante.