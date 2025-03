Mare di Ruggine: la storia di una generazione spezzata e di un paese che ha perduto sé stesso (video)

A Scenari Pagani 27 è andato in scena un viaggio straziante, uno spettacolo che è molto più di una semplice rappresentazione:

Mare di Ruggine. La favola dell’Ilva, scritto da Antimo Casertano, è il racconto di una famiglia, la storia che intreccia con la storia di molte altre, ma soprattutto la storia di un intero paese.

Nel cuore di un luogo segnato dalla ruggine e dal mare di Bagnoli, ha preso vita “Mare di Ruggine. Una storia che non è solo personale, ma universale. È la storia di chi ha lottato per un lavoro, per una vita, per una dignità che il mondo moderno ha troppo spesso negato. Una favola che non è favola, ma realtà straziante.

Antimo Casertano, autore di Bagnoli, ci guida attraverso le generazioni di una famiglia che ha visto crescere la sua vita accanto a quella dell’ .

Un legame che non è solo biologico, ma profondamente storico, unito dalla sofferenza e dall’orgoglio di una classe operaia che ha visto, nel bene e nel male, la propria esistenza modellarsi a immagine e somiglianza della fabbrica.

La fabbrica che, per tanti, è stata l’unica possibilità di sopravvivenza, di speranza, di futuro.

Da Napoli a Taranto, da Genova a Piombino, quella promessa di lavoro ha alimentato generazioni intere.

Mare di ruggine è molto più di un semplice racconto. È un grido di denuncia, un’esplorazione del diritto al lavoro, dell’identità operaia e delle lotte di una classe che ha visto il proprio mondo crollare sotto i colpi di un progresso che ha dimenticato il valore delle proprie radici.

È la storia di una forza collettiva che, attraverso il sudore e la fatica, ha cercato di costruire una vita, ma che, col passare degli anni, si è vista strappare via anche quella.

L’opera non si limita a raccontare il declino di una fabbrica.

Mare di ruggine è un memoriale del dolore, della solitudine, dell’abbandono.

Una pagina dolorosa nella memoria collettiva di un’intera nazione.

La fabbrica che un tempo dava lavoro e dignità, oggi è simbolo di un processo di deindustrializzazione che ha travolto non solo il territorio, ma le vite stesse di chi vi lavorava. Ma Casertano non si limita a raccontare la fine. La sua voce è anche quella di chi ha lottato, di chi ha trovato nella lotta operaia la forza di rimanere in piedi, nonostante tutto.

È un inno all’orgoglio di sentirsi parte di una classe che, nel corso degli anni, ha visto le sue conquiste diventare polvere, ma ha continuato a lottare.

Mare di ruggine è anche il racconto della lotta contro la morte, quella di un’industria che muore, ma anche quella di una speranza che, nonostante tutto, non si spegne mai. La denuncia della privatizzazione, dello sfruttamento, di un sistema che ha lasciato indietro chi ha costruito il paese con il proprio lavoro. Quello che racconta Casertano è un tema dolorosamente attuale: come si è evoluta la politica industriale italiana, come si sono intrecciati errori, clientelismi e ideali di progresso che hanno distrutto le radici del paese.

Ma al contempo è anche un appello, un impegno morale e sociale. Un richiamo a non dimenticare quella storia, a ridare voce a chi ha visto la propria vita sacrificata sull’altare di un progresso che non ha mai avuto rispetto per chi ha costruito le sue fondamenta.

Ogni personaggio che si è trovato sul palco, ogni parola pronunciata, ha restituito forza a un’azione fondamentale: raccontare la Storia. Raccontarla così com’è, senza filtri, senza giustificazioni.

Raccontarla con la forza di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di una tragedia che non riguarda solo Bagnoli, ma ogni angolo di Italia, ogni persona che ha visto la propria dignità minata dalla speculazione e dall’indifferenza.

C’era una volta un ragazzino che, ogni giorno, dalla sua finestra, vedeva il mostro di ruggine che era diventato il simbolo della sua terra.

Un mostro che, in qualche modo, era anche la sua casa. Un mostro che, nonostante tutto, aveva dentro di sé una piccola scintilla di speranza. E quella speranza, nel cuore di un mare di ruggine, non è mai stata davvero spenta.

Qui l’intervista di Nunzia Gargano a Antimo Casertano