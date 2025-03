Nuova Igea Virtus-Pompei 0-1: Tompte fa volare i rossoblu

I rossoblù soffrono a Barcellona Pozzo di Gotto, ma portano a casa altri tre punti pesanti in chiave salvezza. Esposito non può contare sugli squalificati De Luca e Rondinella, oltre ai lungodegenti Costanzo, Riccio e D’Amora, e dei venti calciatori in distinta dodici sono under. Partita molto tattica sin dalle prime battute, poi al 25′ l’arbitro concede un calcio di rigore all’Igea Virtus: dal dischetto va Trombino, ma D’Agostino è superlativo e neutralizza il terzo rigore su quattro in campionato. Al 35′ grossa chance da corner per il Pompei, testa di Puntoriere e pallone di pochissimo a lato.

Nella ripresa l’Igea esercita pressione, costringendo i rossoblù ad abbassarsi, ma la squadra di Esposito difende bene e prova a pungere in ripartenza. Al 66′ il secondo episodio chiave del match: Tompte, entrato tre minuti prima, ruba palla a un difensore e batte Costantini in uscita. I locali provano a reagire con una conclusione dalla distanza dell’ex Bonavita che scheggia la traversa. Nonostante il forcing, i siciliani non producono occasioni di rilievo: è zero a uno Pompei, la quinta vittoria nelle ultime sei. E domenica appuntamento con la storia: a Santa Maria arriva la Reggina.

TABELLINO



NUOVA IGEA VIRTUS: Costantini, Bonavita, Maltese, Trombino, Imoh (77’ Mazza), Gambino (77’ Pipitone), Carullo, Rana (68’ Cannatella), Calafiore, Di Palma (68’ Currò), Della Guardia (70’ Ferrante). A disp.: Di Bella, Ferrigno, Balsano, Konate. All.: Baeli (Panarelli squalificato)

FC POMPEI: D’Agostino, Bittante, Russo, Megna, Sepe (68’ Aurino), Agnelli (68’ Cinque), De Vietro, Vitale, Bocchetti, Puntoriere, Leveh (62’ Tompte). A disp.: Allocca, Avino, Ruocco, Rosati, De Crescenzo, Feito. All.: Esposito

ARBITRO: Scicolone di San Donà di Piave. Assistenti: Ginanneschi (Grosseto), Petrakis (Siena)

MARCATORI: 66’ Tompte

AMMONITI: nessuno