Scafatese-Locri 3-1: i gialloblu tornano al successo

La Scafatese ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive, battendo in rimonta il Locri. Le numerose assenze in casa gialloblù – tra cui quella dello squalificato mister Atzori – obbligano a una variazione di sistema di gioco per i padroni di casa, in campo con una inedita difesa a tre. I calabresi impostano una gara accorta provando ad agire di rimessa. E proprio in ripartenza trovano il rigore che vale il vantaggio. Ma dura poco perché la Scafatese rimette subito le cose in pari, ancora su calcio di rigore. Nella ripresa Santarpia realizza il sorpasso e con due interventi salva i suoi dal possibile pareggio. Nel finale Gagliardi fallisce un rigore ma si fa perdonare in pochi minuti, chiudendo i conti per il 3-1.

IL TABELLINO

SCAFATESE (3–4-2-1): Becchi; Chiariello (36’ st Markic), Altobello, Armeno; Cham (30’ st Nuñez), Esposito, Potenza (21’ st Aliperta), Santarpia; Molinaro (30’ st Colley), Iannone (1’ st Gagliardi); Foggia. A disposizione: Antignani, Di Paola, Vacca R., Magri. Allenatore: Atzori (squalificato, in panchina Langella).

LOCRI (4-4–2): Lauritano; Pantano, Aquino D. (38’ st Pipicella), Kremenovic (10’ st Aquino V.), Santella; Ficara (22’ st Nash), Simonetta, Emmanouil (39’ pt Larosa), Pelle; Zucco (36’ st Aprile), Fagnwa. A disposizione: Donini, Chiricosta, Gualtieri, Scarfiello. Allenatore: Scorrano.

ARBITRO: Collier (Gallarate). Assistenti: Mucciante (Milano) eScarangella (Cassino).

RETI: 32’ pt Ficara rig. (L), 36’ pt Molinaro rig. (S), 4’ st Santarpia (S), 43’ st Gagliardi (S)

NOTE. Spettatori: 1200 circa. Espulsi: ?. Ammoniti: Armeno (S), Chiariello (S), Pipicella (L), Larosa (L). Calci d’angolo: 7–6. Recupero: 3’ pt, 4’ st. Al 42’ st Lauritano (L) para un calcio di rigore di Gagliardi.