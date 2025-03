45 anni fà si spense Can. Don Vincenzo Pastore: una guida spirituale e storica per la Chiesa e la Comunità di Angri

Nonostante il silenzio ufficiale delle amministrazioni dal 1980 ad oggi a non dargli lustro per una piazza, una strada ci hanno pensato i suoi familiari che fondarono un istituto paritario e porta il suo nome, mantenendo viva la sua memoria.

Oggi, a quarantacinque anni dalla sua morte, avvenuta il 31 marzo 1980, Mons. Don Vincenzo Pastore rimane una delle figure più luminose e rispettate della storia di Angri, un uomo che ha lasciato un’impronta profonda non solo nella sua città, ma nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarlo.

Nato il 6 ottobre 1917 ad Angri da genitori, Pastore Geppino e Langella Teresa di San Marzano sul Sarno, Don Vincenzo iniziò il suo cammino spirituale tra i vocazionisti di Pianura, per poi essere guidato dal Padre Salvatore Polverino all’Annunziata di Cava dei Tirreni, dove il suo spirito si fortificò.

Ordinato sacerdote nel 1944, il suo amore per Dio e per la sua gente non conobbe mai confini. Il Vescovo Teodorico De Angelis lo nominò prefetto del Seminario Vescovile e in breve tempo Don Vincenzo divenne una colonna portante della diocesi, ricoprendo ruoli di grande responsabilità e amore.

Nel corso degli anni, la sua missione pastorale si intrecciò con la sua dedizione per l’arte sacra, la musica, e le vocazioni. Era un sacerdote che non solo predicava la fede, ma la viveva con ogni fibra del suo essere.

Don Vincenzo, sempre pronto ad ascoltare e ad aiutare, sapeva entrare nell’animo delle persone, offrendo sostegno e conforto a chiunque ne avesse bisogno. Con un sorriso caldo, sapeva farsi ricordare non solo per la sua autorità, ma per la sua umanità e il suo immenso cuore.

Le sue omelie non erano semplici prediche, ma riflessioni profonde sulla vita, sulla fede e sull’amore. Ogni parola pronunciata da Don Vincenzo era un invito alla crescita spirituale e al miglioramento personale. Ogni sua omelia si trasformava in una carezza all’anima di chi lo ascoltava.

La sua passione per la storia di Angri lo rendeva ancora più speciale. Con grande determinazione e amore per le proprie radici, Don Vincenzo si dedicò alla ricerca storica con l’obiettivo di dare alla sua città il posto che meritava nella storia.

La sua opera monumentale, “Angri: dalla preistoria ai giorni nostri”, scritta con il supporto di suo nipote, il Prof. Giuseppe “Geppino”, è oggi una delle testimonianze più importanti del legame indissolubile di Don Vincenzo con la sua terra. Un lavoro che, purtroppo, venne pubblicato solo dopo la sua morte, ma che oggi è diventato il faro che illumina il cammino di chi desidera comprendere la vera storia di Angri.

Nel 1959, Don Vincenzo divenne Canonico del Capitolo Cattedrale di Nocera Inferiore e fu Cerimoniere nei riti conventuali, dove il suo spirito religioso trovava la sua più alta espressione. La sua dedizione al servizio liturgico era visibile in ogni gesto, in ogni parola. Ma il suo impegno non si fermava solo alla Chiesa; Don Vincenzo era anche uno studioso instancabile, un uomo che cercava sempre la verità, anche nelle pieghe della storia più nascosta.

Quando Don Vincenzo ci lasciò, la città di Angri provò un dolore indescrivibile. La sua morte lasciò un vuoto che nessuno è riuscito a colmare, un vuoto che la città avverte ancora oggi.

Nonostante il silenzio ufficiale delle amministrazioni dal 1980 ad oggi a non dargli lustro per una piazza, una strada ci hanno pensato i suoi familiari che fondarono un istituto paritario e porta il suo nome, mantenendo viva la sua memoria.

Il ricordo di Don Vincenzo Pastore è un faro che continua a brillare nella mente e nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto. La sua fede, il suo amore per Angri e per la sua gente, la sua passione per la storia sono ancora fonte di ispirazione per le generazioni future.

Don Vincenzo, sacerdote instancabile e guida spirituale della comunità nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove la spiritualità e l’arte si fondevano in un’unica, potente testimonianza di fede che guido per alcuni anni. Il suo impegno pastorale si intrecciava con la bellezza di luoghi, ne fecero incidere una scultura a lui dedicata (foto sopra).

Mons. Pastore morì il 31 marzo 1980, a soli 62 anni, ma lasciò un’eredità che vive in ogni angrese e in ogni angrese che ama la sua terra.

Il suo esempio, il suo sorriso e il suo spirito di servizio sono per tutti noi una guida, un faro luminoso che non smetterà mai di brillare.

Testo e ricerche come le foto pubblicate sono riproduzioni riservate ed appartengono a JeanFranck Parlati – © copyright – Archivio JFP