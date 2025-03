Battipaglia. Rapina al supermercato: arrestato 30enne

È terminata in manette la fuga di un 30enne, nato in Ucraina ma residente da tempo a Battipaglia, autore di una rapina al supermercato Madaio & Madaio.

È terminata in manette la fuga di un 30enne, nato in Ucraina ma residente da tempo a Battipaglia, autore di una rapina al supermercato Madaio & Madaio, situato in piazza Di Vittorio, a pochi passi dalla villa comunale Ezio Maria Longo.

L’uomo, dopo aver rubato diversi prodotti dagli scaffali, ha cercato di scappare, spintonando violentemente tre giovani dipendenti nel tentativo di farsi strada. Tuttavia, la sua fuga è stata di breve durata: i carabinieri lo hanno intercettato e arrestato, conducendolo prima in caserma e poi nel carcere di Fuorni, a Salerno.

La struttura commerciale era già stata teatro in passato di altri tentativi di furto. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che chiedono maggiori misure di sicurezza in questa area centrale e frequentata della città. Le indagini sono in corso per determinare se il rapinatore abbia agito da solo o con l’aiuto di complici.