Cava de Tirreni. Incendio domestico vicino al Parco Urbano: indagini in corso​

Momenti di terrore per gli abitanti di un palazzo in via Bernardo Quaranta, nei pressi del Parco Urbano, a causa di un violento incendio divampato in un appartamento al primo piano.

L’allarme è stato lanciato da una residente del condominio, consentendo ai Vigili del Fuoco di intervenire tempestivamente. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e risultano particolarmente complesse. I pompieri, per accedere all’abitazione in fiamme, hanno dovuto forzare la porta d’ingresso.

L’incendio ha generato panico tra i residenti e gli automobilisti rimasti bloccati lungo la strada. Non è ancora chiaro se vi siano feriti a seguito di un’esplosione, probabilmente causata dallo scoppio di una bombola di gas all’interno dell’appartamento.

Le due inquiline dell’abitazione, una donna e sua figlia di 24 anni, sono state tratte in salvo e trasportate d’urgenza al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale, impegnati nella gestione della situazione e nella messa in sicurezza dell’area.