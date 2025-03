Cava de’ Tirreni. Presentazione del libro “Nutrizione e Fertilità Femminile – Benessere ed Armonia”

Il libro “Nutrizione e Fertilità Femminile – Benessere ed Armonia” (Edizioni Il Papavero) è un’opera che parla di sogni, di come realizzarli attraverso il benessere e l’armonia. Firmato dalla dott.ssa Valentina Di Giovanni, biologa laureata all’Università di Salerno, con specializzazioni in Nutrizione Umana, Biologia e Tecnologie della Riproduzione Assistita, e un Master in Nutrizione Personalizzata, il libro è il risultato della sua esperienza professionale pluriennale. Con questo volume, la dott.ssa Di Giovanni condivide le sue competenze, offrendo un aiuto a chi desidera affrontare le difficoltà legate alla fertilità e alla maternità.

L’incontro di presentazione si terrà giovedì 3 aprile, alle ore 17:30, nella sala di rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni, patrocinato dall’Amministrazione Comunale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, dott. Vincenzo Servalli, del consigliere delegato alla cultura, prof. Armando Lamberti, e dell’avv. Ambra Viscito, presidente dell’associazione onlus “Frida – contro la violenza di genere”, l’autrice presenterà il suo libro. A dialogare con lei, la dott.ssa Filomena Avagliano, sessuologa, consigliera comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cava de’ Tirreni, discuterà dell’importanza dell’alimentazione nella fertilità e delle sfide legate alla maternità.

“Nutrizione e Fertilità Femminile – Benessere ed Armonia” si rivolge a tutte le donne che affrontano la difficoltà dell’infertilità, proponendo non solo consigli pratici e informazioni, ma anche ricette appositamente create dalla dott.ssa Di Giovanni. La prefazione del libro è scritta dalla giornalista e fotografa Elena Tempestini, che definisce l’opera “un invito a prendersi cura di sé con amore e rispetto, ricco di strumenti utili e riflessioni per affrontare le difficoltà quotidiane con rinnovata forza interiore.”

La dott.ssa Di Giovanni, nell’introduzione, afferma: “Nel mio libro si scopre il valore della resilienza e della consapevolezza, che ho visto crescere in tante delle mie pazienti. Invito le donne a non perdere mai la speranza, a credere in sé stesse e a trovare forza nei piccoli gesti quotidiani.”

Il 10% del ricavato delle vendite della presentazione del libro sarà devoluto all’associazione onlus “Frida – contro la violenza di genere”, e l’evento aderirà alla campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato”, contro la violenza sulle donne e di genere.

Un’occasione per scoprire non solo il valore della nutrizione, ma anche per sostenere una causa nobile.