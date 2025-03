Givova Scafati ingaggia Luka Sakota per il rush finale del campionato

La Givova Scafati si prepara al rush finale del campionato con un importante rinforzo: Luka Sakota, 24 anni, atleta con doppio passaporto canadese e croato. Guardia dalle spiccate doti offensive e una solida propensione difensiva, Sakota può anche ricoprire il ruolo di ala piccola grazie ai suoi 198 cm di altezza e un fisico ben strutturato.

Con il tiro come sua principale arma tattica, Sakota è anche abile nell’attaccare il canestro in penetrazione e nel fornire assist ai compagni. Il giocatore ha recentemente concluso la sua stagione nella Korisliiga finlandese, dove ha raggiunto i quarti di finale dei playoff con il Tampereen Pyrinto, registrando una media di 18 punti a partita in 30 match, con il 57,5% da due e il 42,2% nelle triple.

Nonostante sia al primo anno tra i professionisti dopo l’esperienza in Ncaa, Sakota ha già dimostrato di essere un giocatore di carattere e affidabilità. Nella Ncaa, ha giocato per quattro anni con Harvard University, con una media di 11,5 punti, 3,5 rimbalzi e 2 assist nella sua stagione migliore, per poi concludere il suo percorso nel 2023-24 con Northeastern University, con una media di 10,3 punti in Division 1.

Il direttore sportivo Eugenio Agostinelli commenta: “Aggiungiamo al nostro roster un giocatore di prospettiva, che siamo certi si inserirà rapidamente nei meccanismi della squadra per queste sei partite a nostra disposizione. Luka sarà una risorsa grazie alla sua versatilità offensiva e alla buona fisicità, qualità che gli permettono di ricoprire più ruoli in campo.”

Sakota arriverà a Scafati nella serata di oggi, lunedì 31 marzo, e sarà già disponibile per l’allenamento di martedì con coach Marco Ramondino.